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Alkollü sürücü aracını devirdi

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Aslanköy kavşağı yakınlarında bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Alkollü sürücü aracını devirdi
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Polis açıklamasına göre, Havva Özdemirağ (K-27), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SL 142 plakalı araçla sol şeritte Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra tavanı üzerine devrilip durdu.


Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özdemirağ’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.
 
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