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Alkollü bayan sürücü kaza yaptı

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Alkollü bayan sürücü kaza yaptı
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Gönyeli Boğaz Anayolu'nun ilk kilometrelerinde alkollü bayan sürücünün yoldan çıkarak yaptığı kazada sürücü yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, kaza bugün saat 16.40 sıralarında Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında Gönyeli istikametine doğru 425 mg alkollü içki tesiri altinda seyreden 32 yaşındaki Liudmila ŞEREMETyönetimindeki NR 263 plakalı araç ile dikkatsizce sağa meyili viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi LDH'de halen devam ediyor.
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