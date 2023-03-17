Alkollü araç kullanımından 3 kaza

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Alkollü araç kullanımından 3 kaza

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Alkollü araç kullanımından 3 kaza
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KKTC'de dün akşam ve bu sabah erken saatlerde alkollü araç kullanımı nedeniyle 3 kaza oldu.
 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün akşam 20:30 sıralarında meydana gelen kaza, alkollü araç kullanan Özgür Tekdemir'in (E-36), direksiyon hakimiyetini kaybederek taş duvara çarpmasıyla oldu.
 
Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 226 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Tekdemir, yönetimindeki NY 865 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.
Tekdemir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
 
Öte yandan, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bu sabah saat 00:45 sıralarında 195 miligram alkol tesiri altından araç kullanan Hakan Yalçıntaş (E-30) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
 
 Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek KR 472 plakalı salon araç ile yolun solundan çıkan Yalçıntaş, banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra aracın sağ yan tarafı üzerine devrilmesiyle yaralandı. Yalçıntaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
Tuzla’da ise, Ersoy Birtan Caddesi üzerinde, Ahmet Gürses (E-31) 149 miligram alkol içki tesiri altında, yönetimindeki KU 973 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HK 013 plakalı van araca çarptı.

 
Açıklamada, çarpmanın etkisiyle, kontrolsüzce savrulan KU 973 plakalı araç, bir bakkalın önünde bulunan tüp gaz muhafaza kafesine de çarparak durdu.  Kaza sonucu Gürses kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
 
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