Alkol yine kazaya neden oldu

Gazimağusa’da alkollü sürücü, dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçerek, kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.50’de meydana gelen kazada, Mustafa Kemal Bulvan üzerinde Hasan Kasaboğlu, (E-74), 225 mlgr alkollü içki altında bulunduğu sırada yönetimindeki EM 519 plakalı salon araç ile Anıt çemberi istikametinden trafik ışıkları istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan Arzu Volkan (K-43) kullanımındaki JE 644 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından Acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.

