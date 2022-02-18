Alkol ve uyuşturucu tesiri altında araç kullanan sürücü dehşet saçtı

Gönyeli'den alkollü içki ve muhtemelen uyuşturucu tesiri altında aracıyla yola çıkan G. E son olarak gittiği Ortaköy'deki 4. Sokak'a kadar dört araca çarparak kaçtı

Lefkoşa ile Gönyeli'de dün gece alkollü ve muhtemelen uyuşturucu kullanmış olan sürücü nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı.Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 20:15 sıralarında, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile 177 mlg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki erkek G.E., seyrettiği yolun sonunda bulunan Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ şeritte geçtiği sırada o esnada Atatürk Caddesi üzerinden Yakamoz Sokağa dönüşe geçen Şükrü BAYSALOĞLU yönetimindeki GE 999 plakalı araca çarpıp kaza mahallinden ayrılarak yoluna devam ettikten sonra, Ortaköy’de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesinde üzerinde, kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Erdin ÇAMLIBEL yönetimindeki GZ 434 plakalı aracın arka kısmına çarptı. İkinci kazanın olduğu yerde de durmayıp ayrılarak yoluna devam eden SJ 762 plakalı araç sürücüsü Ortaköy’de 4. Sokağa dönüşe geçtiği esnada yol kenarında park halinde bulunan iki ayrı araca daha çarparak durdu.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan SJ 762 plakalı araç sürücüsü G.E, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu oldu.Kaza sonrasında G.E’nin kullanımında bulunan SJ 762 plakalı araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. G.E polis tarafından tutuklandı.