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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

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Dün gece 4 kaza meydana geldi, alkollü 4 sürücü tutuklandı, 1’i yaya 4 kişi yaralandı

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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
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Ülkede dün gece meydana gelen 4 trafik kazasında, kazaları yapan, tümü alkollü içki tesiri altındaki 4 sürücü tutuklandı. Kazalar neticesinde 1’i yaya 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa-Güzelyurt Anayol’undaki Kaza…
Lefkoşa - Güzelyurt Anayol’unda 297 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki DN 917 plakalı salon araç ile seyrederken, Çağaloğlu trafik ışıklarına yaklaştığında trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Beytullah Ermiş  (E-54) yönetimindeki LY 550 plakalı salon araca arkadan çarpan İsmail Sarıkaya (E-36), tutuklandı.
Dün saat 11:15 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı, soruşturma devam ediyor.
Çatalköy’deki kaza, yaya yaralı…
Çatalköy Beşparmaklar Caddesi’nde  200 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki HT 378 plakalı kamyon ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan ve banket içerisinde yaya olarak aynı istikamete doğru seyreden Muhammed Shazeel Khan’a (E-29)’e çarpan Süleyman Pempe (E-41) tutuklandı; yaralanan yaya ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Dün gece saat 22:30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güzelyurt’taki Kaza…
Dün gece saat 02:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht. Halit Kazım Sokak’ta 136 ml gr alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki KJ 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Kocatepe Caddesine dikkatsiz giriş yapan ve banket içerisinde park halinde bulunan EK 152 plakalı araca çarpan Eray Işık  (E-23) tutuklandı.
Sonucunda yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gazimağusa-Karpaz Anayolu’ndaki kaza…
Dün gece saat 00:40 sıralarında,  Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda  Exotic Hotel önlerinde 138 ml gr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 552 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçen ve karşı istikametten geliyor olan  Ufuk Örs (E-29)  yönetimindeki UH 706 plakalı kamyonet araç ile çarpışan Dursun Güneş (E-36) tutuklandı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile UH 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Uzuner (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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