Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Polisten yapılan açıklamaya göre:20.08.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa - Gine Anayolu'nun 0-1'inci kilometreleri arasında, Salih YİĞİT (E-30), 141 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRD 012 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Erdoğan ATAGÖREN (E-72) yönetimindeki BY 797 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarpmış ve yolun solundan çıkarak durmuştur. BY 797 plakalı araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan ATAGÖREN, ambulansı ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Nöroşiruji servisinde müşahede altına alınmıştır. ZRD 012 plakalı araç sürücüsü Salih YİĞİT ise tutuklanmış olup, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.