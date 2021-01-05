Alkol şişede durduğu gibi durmuyor!

Lefkoşa'da Yenişehir ışıklarında alkollü araç sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı

Lefkoşa'da Yenişehir bölgesindeki trafik ışıklarında önceki gece alkollü sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.Kaza önceki gece saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.Çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki GZ 789 plakalı salon araç ile 95 Mlg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden 40 yaşındaki Shohrat Yanbayev, Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durup beklemekte olan 23 yaşındaki Halil Demir yönetimindeki EU 154 plakalı salon araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan EU 154 plakalı araç, orta refüj içerisinde bulunan trafik ışığına aracının sağ ön kısmı ile yine refüj içerisinde bulunan trafik levhasına da ön kısmı ile çarpıp durdu. GZ 789 plakalı araç sürücüsü suçüstü hali gereği tutuklanırken, kaza sonucu yaralanma olmadı.