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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Sürücüsünün 247 promil alkollü olduğu tespit edilen LE 805 plakalı araç yoldan çıkarak kaldırım taşlarına da çarparak yol kenarındaki tabelalara vurarak durdu.
Kaza sonrası hafif yaralanan araç sürücüsdünün tutuklandığı bildirildi.
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