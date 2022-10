Alkol deposundaki yangında elektrik kontağı şüphesi

Mağusa Serbest Liman Bölgesi’ndeki alkol ve tütün deposunda önceki akşam meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor



Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde Maddox isimli işyerine ait içinde alkol ve tütün bulunan depoda önceki akşam meydana gelen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili PortİSBİ Genel Müdürü Ergenekon Küçük BRT’ye açıklamada bulundu.

Küçük, ilk aşamada yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğunu belirterek, yangın söndürme çalışmalarını yürüten polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerine teşekkür etti.

Yangının başlamasının ardından kısa süre içinde yangına müdahale edildiğini hatırlatan Küçük, yapılacak sayımın ardından zarar tespitinin netleşeceğini ifade etti.

Deponun sigortalı olduğunu aktaran Ergenekon Küçük, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz akşam saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi’nde, Portisbi Cyprus Free Zone’na ait, içerisinde ürün depolanmak üzere Maddox İçki Satış Ticaret, Asya Orpan İlaç Sanayi, Magude Semi SAAB, Dima LTD ve One Truck şirketlerinin kirasında bulunan ambar binasında yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve markalardaki alkollü içkiler, sigaralar ve tıbbi ilaçlar ile ambar binası tamamen yanarak zarar görmüştü.