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Alkol bardakta durduğu gibi durmadı

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74 yaşındaki Soner Maniler, güpegündüz alkol alıp direksiyon başına geçti, Lefkoşa’da Önder AVM önünü savaş alanına çevirdi. Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bulunan araca çarptıktan sonra devrildi

Alkol bardakta durduğu gibi durmadı
Murat ASLAN
Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Önder Alışveriş Merkezi önünde dün alkollü sürüş, sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanan trafik kazasında yürekler ağza gelirken 2 kişi yaralandı.
Kaza 15.30 sıralarında meydana geldi.

74 yaşındaki Soner Maniler, 165 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 458 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti veyolun solunda park halinde bulunan MP 598 plakalı araca çarptıktan sonra yol içerisinde devrilip karşı istikametten gelen 23 yaşındaki Kadir Elbay yönetimindeki EN 199 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GA 458 plakalı araç sürücüsü Soner Maniler ve park halindeki MP 598 plakalı araç içerisinde bulunan 33 yaşındaki kadın AsifaBİBiLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Soner Maniler tedavisini müteakip taburcu olurken, Asifa Bibi ise müşahede altına alındı.
 
 
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