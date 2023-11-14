Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı dönemde rüşvet almakla suçlanan ve cezaevine konulan Ali Savaş Altan hakkındaki dava geri çekildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı 2016-2017 yılları arasında suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan ve 2 Kasım 2023 tarihinde itham edildikten sonra tutuklanarak, cezaevine konulan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan hakkındaki dava geri çekildi.

Savcılık, davanın tanıklarını hazır edemediği için takipsizlik dosyaladı. Altan dün ilk duruşma için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

İlk duruşmada Kıdemli Savcı, davanın tanıklarını hazır edemediğini, bazlarının yurt dışında olduğunu belirterek, takipsizlik dosyalanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 Kasım’da “Rüşvet almak, "menfaat temini için sahte, gerçek dışı ve hukuka aykırı evrak düzenlemek, imzalamak, tasdik etmek ve vermek”, “sicillerde sahtekarlık yapmak", "tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etmek", Görevi kötüye kullanmak", “Görevi ihmal etmek”, kamu görevlilerinin sahtekarlık yapmaları ve emniyeti suistimal etmeleri” suçlarından itham edilerek, tutuklanan ve cezaevine gönderilen Altan hakkında takipsizlik dosyalanmasına emir verdi.

Böylelikle Altan, hakkındaki davada takipsizlik kararı verildiği için serbest kaldı.

NE OLMUŞTU

Altan’ın “Evrak sahteleme, tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erkut Hafız isimli şahsa İngiltere’den KKTC’ye dönmek isterse serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde vaat verdiği iddia edilmişti. Hafız’ın da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı, Ali Savaş Altan’a da İngiltere’den araba getirdiği öne sürülmüştü.

Hafız’ın Altan’a rüşvet verdiğine dair iddiası üzerine soruşturma amaçlı tutuklanan Altan, teminatla serbest bırakılmıştı. Altan, 2 Kasım’da 7 davadan itham edildikten sonra tutuklanmıştı.

