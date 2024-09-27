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Ali Kişmir’in davası 25 Ekim’e ertelendi

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Ali Kişmir’in davası 25 Ekim’e ertelendi
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Yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle adli tatil ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in davası 25 Ekim'e ertelendi. 
 Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada, Kişmir’i, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesi ardından mahkemeler önünde açıklama yaptı.
Geçen adli yılda Savcılığın davayı geri çekmeyeceği ve ısrarcı olacağı, davanın ilk tahkikatının duruşma ve tanık dinleme suretiyle yapılacağı konusunun netleştiğini ifade eden Esendağlı, bugün itibariyle davanın 25 Ekim’e ertelendiğini söyledi.
Esendağlı, tanıkların programlarının yapılması, mahkemeye ne kadar iş yükü yaratacağının hesaplanması ve bu anlamda duruşma takvimi verilebilmesi amacıyla davanın 25 Ekim’e ertelendiğini dile getirdi.
Ceza mahkemelerinin oldukça yoğun bir iş yüküyle çalıştığını kaydeden Esendağlı, “Umut ederiz ki, bu yoğunluğun içerisinde uygun bir takvimde duruşmamız açılacak ve kısa bir sürede neticeye varılacak.” diye konuştu.
 
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