Ali Artık'ın ölüm sebebi belirlendi

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan Ali Artık’ın kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “1 Eylül 2021 tarihinden beri kayıp olarak aranan ve 4 Eylül 2021 tarihinde Derince köyünün güney kısmında ormanlık alan içerisinde ölü olarak bulunan Ali Artık (E-78)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.