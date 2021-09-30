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Alevkayası'nda yine yangın

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Alevkayası'nda yine yangın
Beşparmak Dağı'nın Alevkayası bölgesinde akşam üzeri başlayan yangın devam ediyor.
Alevkayası'nın güney cephesinde sarp kayalıkların bulunduğu bölgede süren yangın için itfaiye ekipleri bölgede.
 
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