Alevkayası'nda yine yangın

Beşparmak Dağı'nın Alevkayası bölgesinde akşam üzeri başlayan yangın devam ediyor.
Alevkayası'nın güney cephesinde sarp kayalıkların bulunduğu bölgede süren yangın için itfaiye ekipleri bölgede.
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