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Alevkayası bölgesinde büyük yangın

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Alevkayası bölgesinde büyük yangın
Ülkemizin dağlık bölgelerinden olan ve son yıllarda artan taşocakları nedeniyle ağaç sayısı gittikçe azalan Alevkayası bölgesinde büyük bir yangın meydana geldi.
Yangının Alevkayası bölgesinin güney yamaçlarında olduğu ve yaklaşık 100 dönümlük bir alana yayıldığı bildirilmekte.
Şu an itfaiyenin bölgede olmasına karşın sarp kayalıklar nedeniyle müdahale edemediği bize ulaşan bilgiler arasında. 
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