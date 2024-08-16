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Aldatıldı diye sevgilisini dövdü

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Bahçeli’de İsveç uyruklu Emıl Bırger Fredrık Torstesnsson, kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı sevgilisini feci şekilde darp etti

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Aldatıldı diye sevgilisini dövdü
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Kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesiyle ile sevgilisini darp eden Emıl Bırger Fredrık Torstesnsson, cezaevine gönderildi.

Bahçeli’de meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan İsveç uyruklu Emıl Bırger Fredrık Torstesnsson’un dün sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.08.2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Bahçeli'de Pine Bay View sitesinde sakin Emıl Bırger Fredrık Torstesnsson’un kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesiyle ile ikametgahları içerisinde birlikte yaşadığı sevgilisi A.K.S.’nin vücudunun muhtelif yerlerine ve başına elleri ile yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İsveç vatandaşı olduğunu, ülkede kalıcı bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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