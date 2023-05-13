banner913
banner932
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
4 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
8 0
 
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
7 0
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
10 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
13 0
banner915

Alayköy’de korkutan yangın

banner476

Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda, elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu çıkan yangın zarara yol açtı

banner825
Alayköy’de korkutan yangın
banner931
Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda, dün sabah 06.30 sıralarında muhtemelen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle elektrik dağıtım panoları, iki klima yanarak, soğuk hava deposu üzerinde bulunan sandviç panel ile depo içerisinde bulunan muhtelif içecek ve gıda ürünleri ise ısıdan zarar gördü.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.