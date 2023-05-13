Alayköy’de korkutan yangın

Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda, elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu çıkan yangın zarara yol açtı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda, dün sabah 06.30 sıralarında muhtemelen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu yangın çıktı.Yangın nedeniyle elektrik dağıtım panoları, iki klima yanarak, soğuk hava deposu üzerinde bulunan sandviç panel ile depo içerisinde bulunan muhtelif içecek ve gıda ürünleri ise ısıdan zarar gördü.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.