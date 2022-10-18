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Alayköy’de iş kazası

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3,5 metre yükseklikten beton zemine düşen şahıs yoğun bakımda…

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Alayköy’de iş kazası
  Alayköy Sanayi Bölgesi'nde, bugün 11.30 sıralarında Adnan Özer (E-64) isimli şahıs bir iş yerine ait depoda sende yapımı için kaynak çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü.

 

Polis açıklamasına göre, ağır yaralanan Özer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.

 
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