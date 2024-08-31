Alayköy’de ikametgahında hayatını kaybeden Suat Güngör’ün ölüm sebebi belirlendi

Alayköy’de ikametgahında hayatını kaybeden Suat Güngör’ün (E-58) ölüm sebebinin “opera larinks, aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş myokard infarktüsü, kalp rüptürü ve kalp tamponası" olduğu tespit edildi.





Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün ikametgahında yaşamını yitiren Güngör'e ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmıştı.

