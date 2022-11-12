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Alayköy’de 1 kilo 100 gr uyuşturucu bulundu

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Alayköy’de 1 kilo 100 gr uyuşturucu bulundu

Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Pars Operasyonu" kapsamında 1 kilo 100 gr hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20:00 sıralarında, Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.S.Y.'nin (E-42) tasarrufunda toplam 1 klio 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ç.(E-24) tutuklandı.
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