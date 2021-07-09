Alayköy yolunda feci kaza

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Türkeli kavşağında saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolunun Türkeli kavşağında, Filiz Tansel (K-50), yönetimindeki NA 492 plakalı araç ile dikkatsizce sol serit içerisinden sağ şeride geçiş yaparak Türkeli çemberine giriş yapmaya çalıştığı sırada, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Büşra Candırlı (K-29) yönetimindeki HY 908 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmaya müteakip HY 908 plakalı araç refüj içerisinde devrilmiştir.

Kaza sonunu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HY 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tayfun Can Onuk (E-33) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.