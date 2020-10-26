banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
50 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
16 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
60 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
17 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
656 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
29 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

Alayköy ve Düzova’da arazi yangını

banner476

Alayköy ve Düzova’da arazi yangını

Polis, Alayköy ve Düzova’da arazi yangını meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 11:30 sıralarında, Alayköy’de Mantar Üretme Çiftliğinin batısında bulunan bölgede Ş.Y.(E-81)’nin, kendisine ait tarlayı sürdüğü esnada kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakması neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız ve dere yatağı içerisinde bulunan kuru otların yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Ş.Y. (E-81) hakkında yasal işlem başlatıldı.

DÜZOVA’DA YANGIN

Öteyandan, Düzova’da Onbaşı LTD’e ait binanın yanındaki arazi içerisinde dün öğlen saatinde tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, çıkan yangın sonucu 6 adet çiçek ağacı kısmen, bin metre karelik alandaki anızlar, 80 adet enginar fidanı ile 50 metre uzunluğundaki sulama lastiğinin yanarak zarar gördüğü kaydedildi. 

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.