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Alav cinayeti katil zanlıları yakalandı

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Alav cinayeti katil zanlıları yakalandı
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Lefkoşa'da yaklaşık 18 gün önce işyerinde öldürülen Ayça Alav'ın katil zanlıları dün gece yakalandı. 
Konuyla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:
22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça ALAV 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak zanlı olarak aranmakta olan Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32), gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
 
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