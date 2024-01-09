Alav cinayeti katil zanlıları yakalandı

Lefkoşa'da yaklaşık 18 gün önce işyerinde öldürülen Ayça Alav'ın katil zanlıları dün gece yakalandı.
Konuyla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:
22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça ALAV 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak zanlı olarak aranmakta olan Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32), gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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