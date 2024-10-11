Alagadi bölgesinde yürekler ağza geldi

Girne-Tatlısu Anayolu'nun Alagadi 2 mevkiinde bu sabah 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Polis açıklamasına göre, Mustafa Batıbeniz (E-38) yönetimindeki LK 343 plakalı akaryakıt tankeri ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solundan devam etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Iris A. Elisabeth (K-57) yönetimindeki UH 795 plakalı aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle LK 343 plakalı tanker kontrolsüzce savrularak, bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK 343 plakalı araçtaki yolcu Berkay Erkanat’ın (E-40) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.