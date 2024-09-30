Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı

Akıncılar’da, 47 yaşındaki Emin Olgunay, tadilat işleri yaptığı sırada kullanımında bulunan spiral makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu karın bölgesinden yüzeysel olarak yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen iş kazasından sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olgunay, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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