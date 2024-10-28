Akıl Almaz Skandal

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yedi bebeğin mamalarına, su yerine yanlışlıkla saf alkol verildi. Sağlık durumları eş zamanlı olarak kötüleşen bebeklerden 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, diğer altı bebek ise entübe edildi. Olayın ardından aileler sinir krizleri geçirdi. Hastanedeki beş sağlık görevlisi tutuklandı. Yaşanan bu akılalmaz skandal, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Murat Aslan

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yeni doğmuş yedi bebeğin mamalarına, su yerine yanlışlıkla saf alkol verildi. Su yerine saf alkol verilen bebeklerden, erken doğum sebebiyle küvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov önceki gün 13.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Diğer altı bebek ise entübe edilerek tedavi altına alındı. Türkmenistan asıllı bir ailenin 20 günlük bebeğinin ölmesi üzerine bebeğini kaybeden aile, fenalaşan acılı anneye müdahale edilmesine izin vermedi. Aile mensupları "Ne doktor ne hemşire istiyoruz" diyerek gelen ekibi geri çevirdi. Olayın ardından çocukları burada yatan aileler bu sabah hastane kapısında endişeli ve öfkeli bir halde bekledi. Hastane önünde biriken ve zaman zaman fenalaşan aile fertlerine ambulansla gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde mamalarına yanlışlıkla su yerine tıbbi alkol karıştığı için fenalaşan bebeklerin aileleri, 36 saat önce gerçekleşen olaydan anında haberdar edilmediklerini belirterek bu duruma isyan etti. Öte yandan yoğun güvenlik önlemi alan polisin etten duvar ördüğü Başhekimlik binası önünde dün toplanan aileler "Olan biteni medyadan öğrendik" diyerek tepki gösterdi. Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı'nda yaşanan skandaldan sonra öfkeli ve acılı anneler, bebeklerini görmek için polis barikatını aşmaya çalıştı. Aileler, böbrekleri ve ciğerleri etkilenen bebeklerin, makineye bağlı oldukları için başka bir hastaneye sevk edilmesine izin verilmediğini belirtti.

Öte yandan, polis açıklamasında bebeğin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatırken, söz konusu vardiyada görevli olan hastanedeki beş sağlık görevlisi tutuklandı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yaşananlarla ilgili dün gece Acil Durum Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı. Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde yaşanan skandalı dün geceden beri bildiklerini itiraf etti. Dinçyürek, açıklamasında bir bebeğin hayatını kaybettiğini ve altı bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Dinçyürek, olayın ardından adadaki tüm yenidoğan uzmanlarını bir araya getirerek bir kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Dinçyürek, yaşanan olaydan etkilenen bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak, "Risk taşıyan bebeklerin kötüleşme ihtimaline karşı önlemler aldık. Tüm tetkikler sürüyor ve gece vardiyasında görevli dört sağlık çalışanını zorunlu izne ayırdık. Ancak, kimseyi ispat olmadan suçlayamayız" dedi. Bakan, etkilenen bebeklerin durumunun anbean daha iyiye gittiğini bildirdi. Dinçyürek, "Tek hedefimiz hasta bebekleri sağlıklı şekilde ailelerine kavuşturmak" dedi.

Kriz Masası Oluşturuldu

Öte yandan Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Bölümü'nde küvözdeki bir bebeğin ölümüyle ortaya çıkan ve yedi bebeğin etkilendiği olayla ilgili olarak hastanede Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Acil Durum Hastanesi'nde, aralarında Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Hastane Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in de bulunduğu yetkililer ve ada genelinden gelen doktorlarca oluşturulan kriz masası çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor.