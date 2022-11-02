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Akıl almaz kaza!

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Lefkoşa’da aşırı alkol etkisinde ve süratli şekilde araç kullanan 21 yaşındaki genç, Metehan çemberinde dehşet saçtı. Önce bordür taşlarına sonra duvara çarpan araç, savrulup Motorcity isimli iş yerinin girişindeki beton balkona vurdu, yine duramayarak Motorcity’nin 7 metre yüksekliğindeki camına çarptı

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Akıl almaz kaza!

 
Lefkoşa’da 204 miligram alkollü olduğu belirlenen 21 yaşındaki bir sürücü aşırı sürat ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği kazada yaralandı.
Kaza dün 02.00 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde meydana geldi.
Ahmet Açıkel adlı 21 yaşındaki sürücü, SE 409 plakalı salon aracıyla batıya seyrederken 204 miligram alkol altında aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bordür taşlarına çarptı.
21 yaşındaki sarhoş sürücü ortalığı dağıttı...

Çarpmanın şiddetiyle beton duvara da çarpan araç, kontrolsüz bir şekilde Metehan çemberi üzerinde yolun batısında bulunan Motorcity isimli iş yerinin girişindeki beton balkona çarpıp, duramayarak Motorcity’e ait 7metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde cama da çarptı. Savrulan araç, beton kolona çarparak tavanı üzerinde durabildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Açıkel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.
 
 
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