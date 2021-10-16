Akdeniz köyünde çıkan yangın korkuttu

Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmındaki dere yatağı içerinde bu sabah yangın meydana geldi.
Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale edilerek öğle saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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