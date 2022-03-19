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Akdeniz-Koruçam sahilinde çürümüş ceset bulundu

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Akdeniz-Koruçam sahilinde çürümüş ceset bulundu

Akdeniz-Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında dün kimliği henüz tespit edilemeyen, çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.

Polis açıklamasına göre saat 11.30 sıralarında bulunan yaklaşık 45-50 yaşlarındaki kişiye ait cesetle ilgili soruşturma devam ediyor.

LOKMAC’DA UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA         

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yanına yaklaştığını fark eden ve üzerindeki 2 gram ağırlığındaki Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilen Ç.D.(E-26) tutuklandı.

Dün gece saat 21.45’te yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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