Akçay’da yangın hasara yol açtı

Akçay’da Mehmet Arpalıklı’ya ait evin altında depo olarak kullanılan odada çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis basın bültenine göre dün saat 13.00 sıralarında, Akçay’da Avcılar Sokak’ta Mehmet Arpalıklı'ya ait evin altında bulunan ve depo olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda, bir kaynak makineli jeneratör, 10 top damlama sulama lastiği, 4 kullanılmayan hurda motosiklet, 8 torba kimyevi gübre,1 gider borusu, 15 kullanılmayan araç lastiği ve 2 ahşap kapı yandı.