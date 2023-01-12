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Akaryakıt kamyonu yoldan çıkarak dereye uçtu

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Akaryakıt kamyonu yoldan çıkarak dereye uçtu
Esentepe - Tatlısu anayolunda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Bültenine göre, Cengiz Çakır (E-40), yönetimindeki PM 972 plakalı akaryakıt kamyonu ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyretiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam ediyor.
 
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