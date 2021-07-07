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Akaryakıt kaçağı, aracı kül ediyordu

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Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda seyir halindeki bir araç muhtemelen akaryakıt kaçağından dolayı alev aldı. Yangın sonucu aracın motor bölümü tamamen zarar gördü

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Akaryakıt kaçağı, aracı kül ediyordu


Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda, dün meydana gelen araç yangını zarara yol açtı.
Saat 11.00 sıralarında, Eren Alpdoğan yönetimindeki araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında muhtemelen akaryakıt kaçağından dolayı alev aldı.
Çıkan yangına Orman Dairesi ve Polis İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu aracın motor bölümü tamamen, makine kapağı ise kısmen yanarak zarar gördü.
 
 
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