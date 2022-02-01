Akacan’a beş kurşun

İşadamı Bulut Akacan’ın babası 67 yaşındaki Mehmet Akacan, dün akşam Bellapais’teki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan Bulut Akacan, yapılan saldırının faillerini bildiğini ifade ederek, daha önce de çeşitli defalar tehditler aldıklarını, kendilerinden 1 milyon pound istendiğini belirtti, "devlet bizi korumadı" dedi

Beylerbeyi’nde dün akşam saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda, iş insanı Bulut Akacan'ın babası emekli polis 67 yaşındaki Mehmet Akacan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evine girmekte olan Mehmet Akacan’ın bahçesinde Akacan’ın ayağına ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Yaralanan Mehmet Akacan kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.Öte yandan babası Mehmet Akacan’ın uğradığı silahlı saldırının ardından hastane önünde yayınladığı video ile açıklamalarda bulunan iş insanı Bulut Akacan, babasının 5 el ateş edilerek bacağından vurulduğunu ve bacağına isabet eden mermiler nedeniyle Mehmet Akacan’ın bacak kemiğinin parçalandığını ifade etti. “Babamın bacağındaki yarası ciddi ve belki de bir daha eskisi gibi yürüyemeyecek” diyen Bulut Akacan, “Bugün babam bacağını kaybetti, yarın belki canımızı kaybedeceğiz ve bu insanlar elini kolunu sallayarak geziyor” şeklinde konuştu.Yaşanan korkunç olayla ilgili açık açık ‘Ulucanlar’ ailesini suçlayan ve bu olayın failinin Ulucanlar ailesi olduğunu dile getiren Bulut Akacan, “Evimizin içine kadar girdiler yetmedi, restoranımıza kurşun yağdırdılar yetmedi, daha sonra çok sayıda tehdit telefonları aldık. Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuru yapmamıza rağmen koruma altına alınmadık” diyen Akacan, Ulucanlar’ın kendisinden 1 Milyon Sterlin haraç talep ettiğini dile getirerek, “Madem devletimiz bize sahip çıkamayacak bu parayı ödeyelim de kurtulalım, yoksa canımızdan olacağız” dedi. Akacan, açıklamasında Kıbrıs'ın kuzeyindeki bazı siyasi ve hukuki merkezleri işaret ederek, kendisini tehdit edenler hakkında hukuki sürecin engellendiğini iddia etti. Akacan, tehdit mesajlarının polise verildiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştük. Büyükelçi, ‘bunlar benim köylümdür’ dedi” ifadelerini kullandı.Akacan, “Ben cezaevindeyken Başsavcılığa baskı yapıp, davamı geri çekmemi ve yardımcı olacaklarını söylediler. Davamı zorla geri çektirdiler. Şimdi ise babama 5 el ateş edip vurdular. Biz daha önce polisten koruma talep ettik ancak böyle bir çalışmaları olmadıklarını söyleyip reddettiler. Ben Sayın Büyükelçimize, devlet büyüklerimize soruyorum; gerekiyorsa biz bu insanlara istedikleri parayı verelim ve bu işten kurtulalım. Devletimiz bize sahip çıkamayacak. Biz bu konuyu her makama bildirdik. Daha önce bu arkadaşlar 10 el restoranın içerisine ateş etti, kimse bunları bulamadı” şeklinde konuştu. Türkiye’den kendilerine telefon ederek, tehdit etmeye devam ettiklerini de aktaran Akacan, “Açık bir şekilde bize Türkiye’deki ve KKTC’deki siyasilerin arkalarında olduklarını söylediler. Kimsenin onlara bir şey yapamayacağını ve biz bu parayı verene kadar bizden can alacaklarını söylediler” dedi.Bulut Akacan, “Büyükelçi, onları polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı, onlara kumpas kurduğumu söyledi. Kendisi bu konuyla ilgileneceği belirmişti. Büyüklerimiz isterse verelim biz bu parayı... Biz eşkıya değiliz, bu yüzden devlete sığınıyoruz” diye konuştu. Babası Mehmet Akacan’ın sakat kalmış olabileceğini de aktaran Akacan “Devlet bu insanlara parayı verin derse veririz. Devlete sığınıyoruz. Ama Devlet büyüklerimiz "biz bu işlerin arkasından kalamayız, sen bu parayı öde" derse biz bu parayı ödeyeceğiz. Babam 5 el kurşun yedi. TC Elçisi bile beni çağırıp bu şekilde konuşuyorsa yapacak hiçbir şeyimiz yok artık." dedi.AKACAN’IN BARI DA KURŞUNLANMIŞTIGirne’de bulunan Bulut Akacan’a ait Akacan Elegance binasında faaliyet gösteren Farinelli Bar’da 8 Temmuz 2020 tarihinde havaya ateş açılmıştı.AKACAN’IN İŞARET ETTİĞİ ULUCANLAR KİM?Öte yandan Akacan’ın olayın faili olarak gösterdiği Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan, 2019 yılında Girne’de Bulut Akacan’a ait işyerine gidip Akacan’a hitaben “Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Söz konusu kişilerin Akacan’ın karıştığı darp olayında yaralanan kişi için haraç istedikleri iddia edilmişti. Polis, Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın gönüllü ifadelerinde, şikâyetçi Akacan’ın yaklaşık üç aydan beridir daha önceden methaldar olduğu bir olay aleyhinde şikâyetçi olan Zeki Asımoğlu’nun yapmış olduğu şikâyeti geri çekmesi için, aralarında aile bağı olduğundan dolayı kendisiyle görüşmelerini ve şikâyetini geri çekmesi için Akacan’a yardımcı olmaları talebinde bulunduğunu kaydederek, zanlı konumundaki Ulucan kardeşlere para ve ev vermek gibi vaatlerde bulunduğunu dile getirmişti.