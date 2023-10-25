Ailesinin evinden televizyon çalan sanığa 10 ay hapis

Anne ile babasının evine gizlice girip televizyon çalan Hasan Özkural, 10 ay hapis cezasına mahkum edildi

Lefkoşa’da bulunan ailesinin evine gizlice girerek, televizyon çalan Hasan Özkural hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 10 ay hapse mahkûm edildi.

Yargıç, sanığın Lefkoşa’da anne ile babasının evine geceleyin girip, bir adet televizyon çalarak, “Geceleyin ev açma” suçunu işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın işlediği suçun 10 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, sanığın girdiği evin anne ve babasına ait olmasının suçun vahametini azaltmadığını belirtti. Yargıç Barkın, tüm olgular ışığında sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup, 10 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

