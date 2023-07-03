banner913
banner932
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
11 0
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
12 0
 
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
99 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
56 0
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
62 0
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
40 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
136 0
banner915

“Ailemi korumak için yaptım”

banner476

“Denize gitme” demesine karşın denize gittiği gerekçesiyle eşini ve baldızını ciddi şekilde darp edip bıçakla yaralayan Hüseyin Yıldırım, mahkemede “Kasti bir şey yapmadım. Ailemi korumak için yaptım, karımı çocuğumu çok seviyorum” dedi

banner825
“Ailemi korumak için yaptım”
banner960
“Denize gitme” demesine karşın denize gittiği gerekçesiyle eşini ve baldızını ciddi şekilde darp edip bıçakla yaralayan Hüseyin Yıldırım tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.
Yavuz, 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de sakin zanlı Hüseyin Yıldırım’ın, Gönyeli'de bulunan ikametgahları içerisinde denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı eşi F.Y’nin oturduğu yere doğru üzerine soda şişesini savurup kırılan cam parçalarının  üzerine düşmesine müteakip ayağa kalkan eşinin boğazını sıkıp karnına tekme atıp kafasını duvara vurup yere düşürdükten sonra kafasını beton zemine vurup karnına kafasına ve koluna tekme  vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ayrıca eşine hitaben 'Seni öldürecem ancak bu şekilde bitecek,  beni dinlemiyorsun' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra eline mutfaktan aldığı henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağı ile sol koluna keskin yerini vurup 7 cm kesi oluşmasına sebep vererek yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.
Polis zanlının akabinde aynı evde sakin baldızı G.Ç’nin eşini denize götürdüğü gerekçesi ile boğazını sıkıp darp ettikten sonra elindeki bıçağı gelişi güzel sallayarak  'seni öldürecem, sen benim yuvamı yıktın' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra baldızının sol el yüzük parmağında 4 cm kesi ve sol çenesinde 3 cm cizik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.
Polis memuru Alparslan Yavuz meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini müştekilerin doktor kontrolünden geçirilerek raporlar temin edildiğini ayrıca kayıp emare bıçak olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “kasti birşey yapmadım yapmak isteseydim şişeyi duvara değil üzerine atar orada yapacağımı yapardım. Ailemi korumak için yaptım karımı çocuğumu çok seviyorum” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.