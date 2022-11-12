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Ağırdağ’da kısa devre yapan araç yandı

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Ağırdağ’da bugün öğleden sonra elektrik aksamlarının kısa devre yapması nedeniyle Mustafa Kuman’ın kullanımındaki LA 678 plakalı araçta yangın çıktı

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Ağırdağ’da kısa devre yapan araç yandı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 17.40’ta Ağırdağ'da Yaşar Rahmioğlu Sokak’ta Mustafa Kuman’ın kullanımındaki LA 678 araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu aracın motor bölümü, ön göğüs kısmı, ön koltuklar, tavanın iç kısmı, ön lastikleri ile ön çamurluk boyası yanarak zarar gördü.
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