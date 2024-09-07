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"Ağır bağımlıyım, tedavi görüp kurtulmak istiyorum"

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Aracında yapılan aramada 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit, çıkarıldığı mahkemede çok uzun süredir uyuşturucu kullandığını, ağır bağımlı olduğunu, tedavi görüp kurtulmak istediğini söyledi

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"Ağır bağımlıyım, tedavi görüp kurtulmak istiyorum"
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Aracında yapılan aramada iki tür uyuşturucu madde bulunan Alkan Canit dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 4 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafında aracıyla seyir halindeyken Havalimanı Kavşağında tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, 20 gram kokain ve 3 gram tütünle karışık hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Akıncılar bölgesinde aldığını söylediğini, söz konusu bölgede güvenlik kamerası olup olmadığını araştıracaklarını vurguladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu naylon paketlerini parmak izi incelemesine gönderildiğini belirti. Polis memuru, meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu da belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise çok uzun süredir uyuşturucu kullandığını, ağır bağımlı olduğunu, tedavi görüp kurtulmak istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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