Ağıllar’da korkutan yangın

Ağıllar’da tepelik alanda çıkan yangın korkulu saatler yaşattı. Yangın söndürme çalışanlarına katılan GKK’ya ait Cougar helikopteri, alevlerin söndürülmesinde büyük destek sağladı

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın korkulu saatler yaşattı.Yangının söndürme çalışanlarına katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar helikopteri, alevlerin söndürülmesinde büyük destek sağladı.Yangına, havadan GKK’ya ait Cougar helikopteri yanında, yangın helikopteri ile karadan ise Askeri Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.