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Ağaca çarpıp takla attı

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Gönyeli’de aşırı hızla seyreden 21 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı ve takla attı

Ağaca çarpıp takla attı

Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Kaza sabah 08.30 sıralarında meydana geldi.
21 yaşındaki Hasan Elma, GT 380 plakalı salon aracı ile direksiyon hakimiyetini kaybedip okaliptus ağacına çarptı ve çarpma sonrasında tavanı üzerine devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan Hasan Elma'nın, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor
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