Adnan Khashman'ın ölüm sebebini kan doku örnekleri belirleyecek

Karaoğlanoğlu’nda aracı içerisinde ölü olarak bulunan öğretim görevlisi Prof. Dr Adnan Khashman’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
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