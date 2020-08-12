banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
23 0
 
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Adnan Khashman'ın ölüm sebebini kan doku örnekleri belirleyecek

banner476

Adnan Khashman'ın ölüm sebebini kan doku örnekleri belirleyecek
Karaoğlanoğlu’nda aracı içerisinde ölü olarak bulunan öğretim görevlisi Prof. Dr Adnan Khashman’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.