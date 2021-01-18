Ademgil, kaçakçılıktan yakalandı

Akdoğan eski UBP Belediye başkanı Adem Ademgil, bir Kıbrıslı Rum ile Akıncılar'da askeri yasak bölge içerisinde kaçak sigara alışverişi yaparken yakalandı

Akdoğan eski UBP Belediye başkanı Adem Ademgil, Kıbrıslı Rum Mattheou Mattheou ile Akıncılar'da askeri yasak bölge içerisinde kaçak sigara alışverişi yaparken yakalandı.

PCR testi yapılan zanlılar mahkemeye çıkarılmazken, "1'inci derece askeri yasak bölgeyi ihlal" suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan zanlılar gıyabında Askeri Mahkemede gerçekleştirilen müracaatla 2 gün tutuklu kalmalarına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Adem Ademgil 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Akıncılar'da askeri bölge içerisinde bulunan Bayrak Tepe mevkiinde yönetiminde bulunan MV 257 plakalı araç ve arkasında yüklü bulunan Old Holborn marka 50 gr lık toplam değerleri 113.400 TL olan 30 koli sigara tütünü ile 1. Derece Askeri Yasak Bölge içeresine girip ihlal etti.

Zanlı Mattheou Mattheou’nun ise ayni bölgede yönetiminde bulunan KME 873 plakalı araç ile zanlı Ademgil’in getirdiği sigara tütünlerini almak için Güney Kıbrıs’tan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra söz konusu sigaraları zanlı Ademgil ile birlikte aracına aktarırken suçüstü tespit edilerek tutuklandıkları öğrenildi.

Polis söz konusu sigaralara el koydu. Zanlı Ademgil'in polise verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

