Lefkoşa’da bir mağazadan hırsızlık yapan ve ardından ülkeden kaçan Nijeryalı üniversite öğrencisi, adaya geri dönünce yakalandı. Tutuklanan zanlı, teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Oshua Osasu Igbınosa dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 10.02.2024 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağaza içerisinde yapmış olduğu alışveriş esnasında, kredi kartı ile ödemesini yaptığı eşyalar haricinde 4500 TL değerindeki Apple marka, kulaklığı diğer eşyalar içerisine gizleyerek parasını ödemeden konu dükkandan ayrılarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, dükkanda bulunan kamera kayıtlarında zanlının konu eşyayı nasıl gizlediğinin görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının kimliğinin tespiti için kredi kartı slipinden yola çıkılarak banka dökümleri temin edildiğini ve bu sayede kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, ancak zanlının yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını ifade etti. Polis, zanlı aleyhinde 21.08.2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden tutuklama emri alınarak, aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 06.09.2024 tarihinde havaalanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tutuklandığını, 7 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde, zanlının ikametgahında yapılan arama neticesinde zanlının yatak odasında bilgisayar masasının dolabı içerisinde sirkat etmiş olduğu kulaklığın kutusu ve iş yerinde alışveriş yaptığı esnada kullandığı iş bankası bankamatik kartı bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçunu itiraf edip, sirkat etmiş olduğu kulaklığı Nijerya’da bıraktığını ve geri getirmediğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.