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Adaya cinsel gücü artırıcı ilaçlarla geldi

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Türkiye’den ülkeye gelen Ali Bülent Günal’ın havaalanından çıktığı esnada valizinde polis tarafından yapılan kontrolde çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi

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Adaya cinsel gücü artırıcı ilaçlarla geldi
 
Ülkemize tasarrufundaki cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalan zanlı Ali Bülent Günal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Ali Bülent Günal’ın, 21 Şubat 2022 tarihinde, saat 18:00'da KKTC hava limanından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra havaalanından çıktığı esnada alınan bir bilgi üzerine valizinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde 63 adet Cialis marka 100 mg oral jel ile 5 adet womanix marka 5 g solisyon damla içerikli cinsel gücü arttırıcı ilaçların tespit edilip emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, yine zanlının RF 348 plakalı Audi marka Salon aracında yapılan aramada 6 adet tam, 7 adet yarım altınlar, 3900 Dolar, 5863 Euro, 1530 Sterlin ve 6400 TL nakit paraların tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının paraları çalışıp biriktirdiğini beyan ettiğini ve aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının huzurunda mahkeme emri ile ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını ve
zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtip, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi
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