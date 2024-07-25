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Acente çalışanı, müşterilerin otel konaklama ücretlerini çaldı

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Acente çalışanı, müşterilerin otel konaklama ücretlerini çaldı
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Girne’deki bir turizm acentesi çalışanının toplam 19 otel rezervasyonu ücretini çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’deki bir turizm acentesinde çalışan K.Ç.’nin (E-38), ülkedeki bir otelde tatil yapacak olan acente müşterisinden, 2 Mayıs tarihinde, iş yeri adına 76 bin 935 TL temin ettiği ancak bu ücreti iş yerine teslim etmediği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın, 11 Ağustos 2023 ile 24 Haziran 2024 tarihleri arasında acente aracılığı ile otel konaklaması için yaptığı 19 rezervasyon karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 1 milyon 2 bin 849 TL’yi de şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı anlaşıldı. Acente çalışanı K.Ç. tutuklandı, konuyla ilgili polis soruşturması ise sürüyor.
 
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