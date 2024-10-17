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934 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa'da polis tarafından kontrol edilen Zimbawe uyruklu bir kadının 2022 yılından beri 934 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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934 gündür kaçak yaşıyordu
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KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan 27 yaşındaki Zimbawe uyruklu Patience Shingirai Nyamande mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.
Polis memuru, 15.10.2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesi Meşe Sokak üzerinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 26.03.2022 tarihinden itibaren toplamda 934 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.
Polis memuru, meseleyle ilgili olarak gerekli ifadelerin temin edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini ifade ederek,  20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı ülkesine gitmek istediğini söyledi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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