9 yıl hapis yatacak

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonunda tutuklanan 7 kişiden biri olan Godlove Agbor Baiye Ako, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 9 yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın 12 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi uzun süre tasarrufu ettiğini belirtti.
Yargıç, aynı operasyonda sanığın 2 yaşındaki çocuğunun annesinin de yakalandığını ve yargılanarak, 5 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlattı.
Sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç, çocuğunun annesini suça çekmesini, 12 kilo gibi yüklü miktarda uyuşturucu tasarruf etmesini aleyhinde değerlendirdiklerini söyledi.
Yargıç, sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
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