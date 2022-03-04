9 Eylül İlkokulu'nda yangın paniği

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokuluna ait bir sınıfta klimanın kısa devre yapması sonucunda çıkan yangın okulda paniğe neden oldu.

Bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokuluna ait bir sınıfta faal durumdaki klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu klimanın iç ünitesi tamamen, bir adet beyaz tahta ise kısmen yanarak, sınıfın duvarları ise islemek suretiyle zarar meydana geldi. Soruşturma devam etmekte.