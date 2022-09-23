banner875
banner815
Driftte heyecan yeniden başlıyor
Driftte heyecan yeniden başlıyor
14 0
Gol düellosunun kazananı MTG
Gol düellosunun kazananı MTG
54 0
 
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
10 0
Sonbahar ekinoksu nedir?
Sonbahar ekinoksu nedir?
9 0
Girne Caddesi yarış pisti gibi
Girne Caddesi yarış pisti gibi
30 0
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
41 0
Klasikler slalom finali için piste çıktı
Klasikler slalom finali için piste çıktı
13 0
banner878

9 aracın aynalarını kırdı

banner476

Surlariçi’nde 9 aracın dikiz aynalarını kırarak kasti hasar veren Ümit Ertuğrul tutuklandı

banner825
9 aracın aynalarını kırdı
 

Lefkoşa Surlariçi’nde 9 araca kasten hasar veren zanlı Ümit Ertuğrul, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı. Polis, zanlı Ümit Ertuğrul’un Kasti hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti. 
Polis, zanlının 21.09.2022 tarihinde 9 aracın sağ ve sol dikiz aynalarını kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi.
Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini KKTC vatandaşı olup, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil ElodieÇeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.