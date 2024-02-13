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802 gün kaçak yaşadı

Lefkoşa’da yürürken polis tarafından kontrol edilen Yemen uyruklu Asel Alsimi’nin, 29 Kasım 2021 tarihinden beri 802 gün ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

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802 gün kaçak yaşadı
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Ülkede kaçak yaşam süren Yemen uyruklu Asel Alsimi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 10 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde yürürken, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2021 tarihinden beri 802 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni için başvuru yaptığını söylediğini açıkladı. Polis memuru, Çalışma Bakanlığından yapılan soruşturmada zanlının herhangi bir başvurusunun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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